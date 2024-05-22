Инфляция в России замедлилась по итогам недели
22 мая 202421:52
За неделю инфляция на потребительском рынке в России замедлилась, сообщили в Минэкономразвитии.
Так, за период с 14 по 20 мая инфляция замедлилась до 0,11%. Отмечается, что рост цен год к году составил 8,03%.
В Минсельхозе в свою очередь заявили, что за неделю на 2,8% подешевели куриные яйца, на 2,7% потерял в цене сахар. Стоимость огурцов снизилась за неделю на 9,6%, а томатов - на 10,9%.
Ранее ведомство сообщило о годовом уровне инфляции в 7,81%, напоминает ОТР. Тогда в Минэкономразвитии заявили об удешевлении яиц, круп и мяса.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru