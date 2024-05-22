Инфляция в России замедлилась по итогам недели

Так, за период с 14 по 20 мая инфляция замедлилась до 0,11%. Отмечается, что рост цен год к году составил 8,03%.

В Минсельхозе в свою очередь заявили, что за неделю на 2,8% подешевели куриные яйца, на 2,7% потерял в цене сахар. Стоимость огурцов снизилась за неделю на 9,6%, а томатов - на 10,9%.



Ранее ведомство сообщило о годовом уровне инфляции в 7,81%, напоминает ОТР. Тогда в Минэкономразвитии заявили об удешевлении яиц, круп и мяса.

