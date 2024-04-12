Россиянам рассказали, как взыскать средства со строителей за плохой ремонт

Заказчик в случае некачественно выполненных работ имеет право подать в суд на строительную организацию. Доказательством вины подрядчика могут стать выводы экспертизы, назначенной судом, рассказал юрист Александр Раевский.

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По его словам, качество работ и стоимость устранения недостатков должны оценить эксперты. После этого сумму можно будет взыскать с подрядчика.

Закон о защите прав потребителей максимально защищает заказчиков в случае нарушения их прав, что и подтверждается судебной практикой, сказал Раевский в беседе с NEWS.ru. Он добавил, что как правило иски заказчиков удовлетворяются.


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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:ЮриспруденцияИскРемонт

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