Россиянам предложили не торопиться с покупкой долларов
Богдан Зварич рассказал НСН, что национальную валюту ждет укрепление, если ситуация в мире не ухудшится.
В ближайшие несколько месяцев курс национальной валюты способен укрепиться до 70 руб./$ и 84 руб./€. Но, по общему признанию аналитиков, такой вариант маловероятен — для рубля сейчас слишком много факторов неопределенности.
Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич объяснил в эфире НСН, что при отсутствии увеличения заболеваемости коронавирусом и ухудшения ситуации на внешних рынках стоит ожидать некоторое укрепление российского рубля по отношению к доллару.
«Из фундаментальных факторов, которые оказывают влияние на рубль, стоит отметить, что нефть пока удерживает уровень выше 40 долларов за баррель. Плюс мы наблюдаем некоторое сохранение спроса на рисковые активы, в связи с чем более адекватным для пары доллар-рубль выступает коридор 70-75 рублей. Если мы не увидим ухудшения ситуации на внешних рынках, то можно ожидать, что пара вернется в данный диапазон. В текущий момент можно попытаться дождаться более низких уровней в американской валюте, если, к примеру, она потребовалась на поездку за рубеж. Однако, учитывая возможность роста числа заболевших коронавирусом в мире, это может оказать негативное влияние на цены на нефть. Они могут понизиться, и это будет давить на рубль. Тем не менее, повода для сильного ослабления рубля на текущий момент мы не видим», - заверил он.
Давление на рубль могут оказать падение цен на нефть, введение новых санкций Западом из-за обострения геополитической ситуации, вторая волна пандемии и ход президентских выборы в США. Если эти риски в той или иной мере реализуются, то доллар может подорожать до 80 рублей, а евро — до 92, пишут Известия.
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