Россиянам пообещали рост доходов в ближайшие пять лет

К 2024 году реальный заработок россиян вырастет на 14,6 процентов, прогнозирует Минэкономразвития. При этом в 2019 году реальные доходы граждан РФ увеличатся на 1%, передает ТАСС.

В среднем рост реальных доходов россиян в 2019-2020 годах составит 1,8 процента, а в следующие пять лет – 2 процента, подсчитали в МЭР. В ведомстве ожидают, что в 2022 году доля населения с доходами ниже прожиточного минимума сократится до 9,3 процентов с нынешнего уровня в 12 процентов.

Как отмечает Газета.ру, рост реальных доходов россиян в Минэкономразвития объяснили индексацией социальных выплат, развитием форм предоставления соцпомощи нуждающимся, целевой поддержкой отдельных категорий граждан.

Еще одним фактором в ведомстве назвали ежегодное установление МРОТ (минимального размера оплаты труда) на уровне величины прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал предыдущего года, сообщает Ura.ru.

Напомним, что с 1 июня этого года в силу вступит приказ Минэкономразвития, по которому руководителей территориальных органов власти, региональных Пенсионных фондов, фондов социального и медицинского страхования, а также глав многофункциональных центров (МФЦ) будут премировать или увольнять в зависимости от качества предоставленных населению услуг. Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев в беседе с НСН объяснил нововведение снижением рейтингов власти.

