Россиянам назвали способ снизить цены на электричество
В России могут быть снижены цены на электричество за счет наращивания производства водорода. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Минэнерго. Издание приводит план министерства, по которому к 2024 году российский экспорт водорода может составить до 200 тысяч тонн.
Сообщается, что для этого нужно наращивать производство электролизных предприятий и сформировать устойчивый спрос на внешних рынках. Ранее спецпредставитель президента России Анатолий Чубайс заявил, что производство водорода поможет сохранить за Россией статус великой энергетической державы.
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