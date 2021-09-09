Мишустин утвердил проект соглашения с «Газпромом» о развитии водородной энергетики
Правительство России и компания «Газпром» заключат соглашение о намерениях в области развития водородной энергетики, декарбонизации промышленности и транспорта на основе природного газа. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
Проект документа одобрил премьер-министр Михаил Мишустин, отмечает RT.
Документом предусмотрена разработка и реализация «дорожной карты» с целевыми показателями развития отрасли и планом мероприятий до 2025 года с указанием ответственных должностных лиц и сроков реализации.
Составлением соглашения займется «Газпром», кабмин обеспечит утверждение документа и формирование благоприятных условий для реализации инициатив «дорожной карты».
«Соглашение подготовлено в рамках Концепции развития водородной энергетики, утвержденной Михаилом Мишустиным в августе. От правительства документ подпишет вице-премьер Александр Новак», — добавили в правительстве.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru