Мишустин утвердил проект соглашения с «Газпромом» о развитии водородной энергетики

Правительство России и компания «Газпром» заключат соглашение о намерениях в области развития водородной энергетики, декарбонизации промышленности и транспорта на основе природного газа. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Проект документа одобрил премьер-министр Михаил Мишустин, отмечает RT.

Документом предусмотрена разработка и реализация «дорожной карты» с целевыми показателями развития отрасли и планом мероприятий до 2025 года с указанием ответственных должностных лиц и сроков реализации.

Составлением соглашения займется «Газпром», кабмин обеспечит утверждение документа и формирование благоприятных условий для реализации инициатив «дорожной карты».

«Соглашение подготовлено в рамках Концепции развития водородной энергетики, утвержденной Михаилом Мишустиным в августе. От правительства документ подпишет вице-премьер Александр Новак», — добавили в правительстве.

