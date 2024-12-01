Россиянам назвали не попадающий под налог размер дохода по вкладам

В 2024 году совокупная сумма доходов по вкладам, которая не будет облагаться налогом, составит 210 тысяч рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя Федеральной налоговой службы России (ФНС).

Отмечается, что сам налог необходимо будет выплатить уже в 2025 году. По закону, его размер утверждается в соответствии с максимальным размером ключевой ставки за текущий год по состоянию на 1 декабря. Сейчас она составляет 21%.

В России налог на доходы с вкладов появился в 2021 году, однако в течение следующих двух лет россиян освободили от его уплаты. Впервые необходимые выплаты по итогам 2023 года поступили в бюджет лишь в 2024 году. Причем планка отсечения составила 150 тысяч рублей.