Россиянам назвали не попадающий под налог размер дохода по вкладам

В 2024 году совокупная сумма доходов по вкладам, которая не будет облагаться налогом, составит 210 тысяч рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя Федеральной налоговой службы России (ФНС).

Отмечается, что сам налог необходимо будет выплатить уже в 2025 году. По закону, его размер утверждается в соответствии с максимальным размером ключевой ставки за текущий год по состоянию на 1 декабря. Сейчас она составляет 21%.

В России налог на доходы с вкладов появился в 2021 году, однако в течение следующих двух лет россиян освободили от его уплаты. Впервые необходимые выплаты по итогам 2023 года поступили в бюджет лишь в 2024 году. Причем планка отсечения составила 150 тысяч рублей.

До 1 декабря: Россиянам напомнили о необходимости оплатить налог на вклады

Размер доходов с вкладов, после которого необходимо заплатить налог, равен сумме, полученной с вложенного в банк на один год миллиона рублей под равный учитываемой ключевой ставке процент. Значит в текущем году в рамках данных условий вкладчик получил бы 210 тысяч рублей. В связи с этим под налогообложение попадает доход, который больше указанной суммы.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что с 1 декабря в России начали действовать сразу несколько новых законов.

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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