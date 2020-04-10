Россиян снова предупредили о неизбежном подорожании продуктов

Организация сообщает, что розничные сети уже получили уведомления от поставщиков об увеличении цен.



Отмечается, что объективное повышение отпускных цен будет постепенно приводить к постепенному росту цен на полках по мере распродажи старых запасов и поступлению более дорогого товара, сообщает Ura.ru



Ранее Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал беспределом повышение цен на отдельные продукты на фоне распространения коронавируса COVID-19 в России.



Председатель нижней палаты парламента в обращении к премьер-министру Михаилу Мишустину особо подчеркнул, что этот «беспредел» нужно остановить.

