Россиян снова предупредили о неизбежном подорожании продуктов

Из-за снижения курса рубля продовольствие в России в ближайшее время подорожает на 5-15 процентов. Такой прогноз дали в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

Делягин обвинил государство в повышении цен на продукты

Организация сообщает, что розничные сети уже получили уведомления от поставщиков об увеличении цен.

Отмечается, что объективное повышение отпускных цен будет постепенно приводить к постепенному росту цен на полках по мере распродажи старых запасов и поступлению более дорогого товара, сообщает Ura.ru

Ранее Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал беспределом повышение цен на отдельные продукты на фоне распространения коронавируса COVID-19 в России.

Председатель нижней палаты парламента в обращении к премьер-министру Михаилу Мишустину особо подчеркнул, что этот «беспредел» нужно остановить.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Песня
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