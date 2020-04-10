Россиян снова предупредили о неизбежном подорожании продуктов
Из-за снижения курса рубля продовольствие в России в ближайшее время подорожает на 5-15 процентов. Такой прогноз дали в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).
Организация сообщает, что розничные сети уже получили уведомления от поставщиков об увеличении цен.
Отмечается, что объективное повышение отпускных цен будет постепенно приводить к постепенному росту цен на полках по мере распродажи старых запасов и поступлению более дорогого товара, сообщает Ura.ru
Ранее Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал беспределом повышение цен на отдельные продукты на фоне распространения коронавируса COVID-19 в России.
Председатель нижней палаты парламента в обращении к премьер-министру Михаилу Мишустину особо подчеркнул, что этот «беспредел» нужно остановить.
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