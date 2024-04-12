Россиян предупредили об ужесточении требований при переводах за рубеж
Иностранные банки могут повысить требования к переводам россиян, рассказал председатель комиссии по финансовой безопасности Совета Торгово-промышленной палаты РФ Тимур Аитов.
«Счета физических лиц используются некоторыми коммерческими структурами для обхода санкционных заграждений. Поэтому контроль за переводами физических лиц очевидно станет еще более жестким», — пояснил он в беседе с «Газетой.Ru».
По его словам, подобным образом намерены поступить и банки дружественных стран. Эксперт также посоветовал российским путешественников брать с собой наличную валюту, чтобы не использовать банковские карты за рубежом.
Ранее глава ВТБ Андрей Костин сообщал, что банки дружественных стран уже в конце 2023 года начали отказывать российским компаниям в проведении платежей, «Радиоточка НСН».
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