Россиян предупредили об ужесточении требований при переводах за рубеж

«Счета физических лиц используются некоторыми коммерческими структурами для обхода санкционных заграждений. Поэтому контроль за переводами физических лиц очевидно станет еще более жестким», — пояснил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, подобным образом намерены поступить и банки дружественных стран. Эксперт также посоветовал российским путешественников брать с собой наличную валюту, чтобы не использовать банковские карты за рубежом.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин сообщал, что банки дружественных стран уже в конце 2023 года начали отказывать российским компаниям в проведении платежей, «Радиоточка НСН».

