Россиян предупредили об ужесточении требований при переводах за рубеж

Иностранные банки могут повысить требования к переводам россиян, рассказал председатель комиссии по финансовой безопасности Совета Торгово-промышленной палаты РФ Тимур Аитов.

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«Счета физических лиц используются некоторыми коммерческими структурами для обхода санкционных заграждений. Поэтому контроль за переводами физических лиц очевидно станет еще более жестким», — пояснил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, подобным образом намерены поступить и банки дружественных стран. Эксперт также посоветовал российским путешественников брать с собой наличную валюту, чтобы не использовать банковские карты за рубежом.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин сообщал, что банки дружественных стран уже в конце 2023 года начали отказывать российским компаниям в проведении платежей, «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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