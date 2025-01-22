Россиян предупредили об обвале рубля при Дональде Трампе в 2025 году

В случае падения нефтяных котировок на фоне санкций против России и крепкого доллара курс рубля может рухнуть, допустил финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин в разговоре с NEWS.ru.

По его словам, если цены на нефть опустятся до 45 долларов за баррель, российскому правительству ничего не останется, как девальвировать рубль. При этом ключевым риском для снижения стоимости нефти Звездин считает приход к власти президента США Дональда Трампа.



«Падение нефти в условиях санкций и крепкого доллара просто обвалит курс рубля. При стоимости нефти ниже 45 долларов за «бочку» правительство РФ не сможет наполнять бюджет, а бурение станет попросту невыгодным», - сказал аналитик.

По словам Звездина, с большой вероятностью цены на нефть при Трампе начнут существенно снижаться.

Ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский заявил НСН, что политика Дональда Трампа приведет к максимальному укреплению доллара, но лишь в краткосрочной перспективе, передает «Радиоточка НСН».

