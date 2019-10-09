Россиян предупредили о возможном исчезновении импортной воды
Иностранные производители питьевой бутилированной воды могут уйти с российского рынка из-за требования Минпромторга маркировать всю питьевую и минеральную воду. Это может привести к подорожанию себестоимости продукции, пишут «Известия».
Общественная организация «Опора России» в своем послании в Минпромторг указала на то, что маркировка воды сделает производство воды нерентабельным, а все издержки лягут на плечи покупателей, сообщает Ura.ru.
В свою очередь замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов, что опасения участников рынка не имеют под собой никаких оснований. В качестве примера он привел другие товары, которые уже проходят через процедуру маркировки.
В ведомстве подчеркнули, что внедрение системы маркировки не отразилось на стоимости конечной продукции, сообщает RT.
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