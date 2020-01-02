Россиян предупредили о возможном подорожании авиабилетов
Подорожание авиабилетов ожидается в период праздников и каникул. По итогам года рост цен составит около 5 процентов. Таким образом, сохранится обычная тенденция формирования цен на авиаперевозки – дешевле летать в межсезонье, отметил исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.
«В целом, если не будет сколь-либо серьезного изменения внешних факторов, то рост цен будет исчисляться единицами процентов. Скорее, где-то ближе к 5 процентам, плюс-минус», - сказал Пантелеев.
Пантелеев объяснил, какие есть основания для роста цен на авиаперелеты, сообщает РИА Новости.
«Авиакомпании накопили очень большие убытки. Правда, некоторые авиакомпании работали в плюс, но недозаработали очень большую прибыль, и это тоже, в общем-то, очевидно. Поэтому они будут, насколько это возможно, отыгрывать свои потери. Сделать это можно только одним образом - увеличивать стоимость билетов», - пояснил Пантелеев.
Эксперт спрогнозировал падение цен на авиабилеты в феврале-марте до уровня прошлого года, а также осенью и новые скачки - в начале мая, в июне и августе.
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