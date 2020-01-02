Россиян предупредили о возможном подорожании авиабилетов

Подорожание авиабилетов ожидается в период праздников и каникул. По итогам года рост цен составит около 5 процентов. Таким образом, сохранится обычная тенденция формирования цен на авиаперевозки – дешевле летать в межсезонье, отметил исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

«В целом, если не будет сколь-либо серьезного изменения внешних факторов, то рост цен будет исчисляться единицами процентов. Скорее, где-то ближе к 5 процентам, плюс-минус», - сказал Пантелеев.