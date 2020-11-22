Россиян предупредили о росте цен на услуги ЖКХ в 2021 году

По ее данным, повышение тарифов примерно на 4-6% произойдет 1 июля. Окончательный показатель роста цен зависит от конкретного региона, напомнила эксперт.

Ожидается повышение тарифов на тепло- и водоснабжение, водоотведение, электроэнергию, а также вывоз мусора и газ, уточняет Газета.ru.

Ранее председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская в эфире НСН выразила опасение о росте неплатежей из-за повышения тарифов ЖКХ с 1 июля. Она предлагает в первую очередь помочь малоимущим гражданам.

«Вопрос не в процентах даже, а в том, сколько останется у людей, чтобы элементарно выжить! Мы предлагаем увязать рост тарифов с долей расходов малоимущих семей, тем более, безработных, количество которых сейчас вырастет. Хотя бы с 22% до 15% уменьшить норматив расходов на ЖКХ от совокупного дохода семей. Вообще, лучше бы сделать не больше 10%. Это важно именно для малоимущих. Обеспеченному человеку всё равно на сколько вырастут тарифы, потому что в структуре его трат эти расходы не превысят 1- 3%. Если уж увеличиваете нагрузку, пусть платят люди у которых нет проблем с доходами. Такая категория есть с накопленным основательным «жирком», - отметила Галина Хованская.

