Россиян предупредили о росте цен на услуги ЖКХ в 2021 году
Россиян в наступающем, 2021 году, ожидает новый виток роста цен на услуги ЖКХ. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на директора Организации народного контроля Наталью Чернышеву.
По ее данным, повышение тарифов примерно на 4-6% произойдет 1 июля. Окончательный показатель роста цен зависит от конкретного региона, напомнила эксперт.
Ожидается повышение тарифов на тепло- и водоснабжение, водоотведение, электроэнергию, а также вывоз мусора и газ, уточняет Газета.ru.
Ранее председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская в эфире НСН выразила опасение о росте неплатежей из-за повышения тарифов ЖКХ с 1 июля. Она предлагает в первую очередь помочь малоимущим гражданам.
«Вопрос не в процентах даже, а в том, сколько останется у людей, чтобы элементарно выжить! Мы предлагаем увязать рост тарифов с долей расходов малоимущих семей, тем более, безработных, количество которых сейчас вырастет. Хотя бы с 22% до 15% уменьшить норматив расходов на ЖКХ от совокупного дохода семей. Вообще, лучше бы сделать не больше 10%. Это важно именно для малоимущих. Обеспеченному человеку всё равно на сколько вырастут тарифы, потому что в структуре его трат эти расходы не превысят 1- 3%. Если уж увеличиваете нагрузку, пусть платят люди у которых нет проблем с доходами. Такая категория есть с накопленным основательным «жирком», - отметила Галина Хованская.
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