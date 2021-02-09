Россия запретила ввоз железнодорожных колес из Украины
Правительство запретило импорт украинских железнодорожных колес на территория России. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.
Ранее с инициативой о запрете выступили в Минтрансе. Предложение ведомства было связано с отказом Украина разрешить поставки аналогичной китайской продукции на свою территории.
По данным Института проблем естественных монополий, при текущих условиях профицит на рынке колес в 2020-2021 годах будет составлять около 500 тысяч штук. Основная причина избытка железнодорожных комплектующих – сокращение производства грузовых вагонов из-за пандемии COVID-19.
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