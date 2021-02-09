Россия запретила ввоз железнодорожных колес из Украины

Правительство запретило импорт украинских железнодорожных колес на территория России. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Ранее с инициативой о запрете выступили в Минтрансе. Предложение ведомства было связано с отказом Украина разрешить поставки аналогичной китайской продукции на свою территории.