Россия заняла пятое место в БРИКС по количеству миллионеров
С 2013 года число долларовых миллионеров в России сократилось на 24%, следует из доклада консалтинговой компании Henley & Partners и аналитиков New World Wealth.
В декабре 2023 года в России проживало 68 тысяч долларовых миллионеров и еще 43 долларовых миллиардера. Это позволило стране занять пятое место в рейтинге долларовых миллионеров государств БРИКС.
Как уточняется в исследовании, первое место в списке занимает Китай. К декабрю 2023 года там проживало 862 тысячи долларовых миллионеров, 305 из которых — миллиардеры. Вторую строчку рейтинга занимает Индия (326 тыс.), тройку лидеров замыкают Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) с показателем 116 тысячи миллионеров. За последние десять лет число богатых людей в этих странах выросло на 77–92%.
Ранее агентство Bloomberg представило новый «Индекс миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index), согласно которому богатейшие российские бизнесмены с начала 2023 года заработали более 23 миллиардов долларов. Больше других заработал основатель компании «Лукойл» Вагит Алекперов. Его состояние увеличилось на 7,83 миллиарда долларов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru