Росстат обнаружил сокращение разрыва между доходами россиян
В 2022 году разница в уровне дохода самых богатых и самых бедных россиян сократилась, пишут РБК со ссылкой на Росстат.
В 2022 году ежемесячный доход 10% наиболее обеспеченных россиян составил 101,2 тысячи рублей и в 9 раз превысил показатель 10% граждан с наименьшим доходом (11,1 тысячи рублей), следует из исследования Росстата. В 2021 году доход богатейших людей страны превышал заработок беднейших в 10 раз.
Уточняется, что в 2022 году на заработок богатейших россиян пришлось 26,7% от общего объема денежных доходов в стране. Аналогичный показатель беднейшей группы составил 2,9% от бюджета. Главным источником дохода всех групп населения являются поступления от трудовой деятельности, сообщает издание.
В мае 2023 года помощник президента РФ Максим Орешкин отмечал, что Россия является одной из немногих стран мира, где наблюдается устойчивый тренд на снижение неравенства, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru