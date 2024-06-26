Россия заняла четвертое место по экспорту сжиженного природного газа

Россия заняла четвертое место по экспорту сжиженного природного газа, пишет «Российская газета» со ссылкой на отчет Международной ассоциации импортеров СПГ.

Так, Россия экспортировала 31,4 миллиона тонн газа за 2023 год, США продали за границу 84,5, Австралия — 79,6, а Катар — 78,2 миллиона тонн.

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До этого Евросоюз принял новый, 14-й пакет санкций в отношении России, предусматривающий, в том числе, ограничение транзита российского сжиженного природного газа через европейские порты.

Евросоюзу нечем заменить сжиженный природный газ (СПГ) из России, поэтому ограничение его поставок приведет к росту цен, заявил в связи с этим директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин «Радиоточке НСН». По его словам, сейчас поставки сжиженного газа никак не ограничены, Россия активно продолжает его поставлять, объемы не снижаются. Его активно покупают, несмотря на то, что есть конкуренты: американцы, норвежцы и другие производители СПГ.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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