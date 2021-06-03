Россия заняла 11-е место в Европе по привлекательности для инвесторов
Россия заняла 11 место среди наиболее привлекательных для прямых инвестиций Европейских стран. Об этом говорится в исследовании компании EY, которое будет представлено сегодня на Петербургском международном экономическом форуме.
Отмечается, что в 2020 году зарубежные инвесторы вложили средства в 141 проект на территории РФ, но по сравнению с 2019 годом количество прямых иностранных инвестиций (ПИИ) сократилось на 26% из-за пандемии, сообщает ТАСС.
При этом средний процент падения ПИИ в Европе составляет 21%.
Управляющий партнер EY по странам СНГ Александр Ивлев подчеркнул также, что проекты, которые были анонсированы в России в 2019 году, продолжили свое развитие в 2020 году, тогда как в целом по Европе количество перенесенных проектов составилось около 30%.
Активно инвестируют в российскую экономику Германия, Китай, Америка и Италия. В 2020 году половина немецких и американских инвестиций была направлена в агропродовольственный сектор.
Ранее в Санкт-Петербурге стартует Международный экономический форум. – главное экономическое событие в России.
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