Россия заняла 11-е место в Европе по привлекательности для инвесторов

Россия заняла 11 место среди наиболее привлекательных для прямых инвестиций Европейских стран. Об этом говорится в исследовании компании EY, которое будет представлено сегодня на Петербургском международном экономическом форуме.

Отмечается, что в 2020 году зарубежные инвесторы вложили средства в 141 проект на территории РФ, но по сравнению с 2019 годом количество прямых иностранных инвестиций (ПИИ) сократилось на 26% из-за пандемии, сообщает ТАСС.