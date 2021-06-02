В Британии форма российских футболистов на Евро-2020 заняла второе место в списке лучших

Форма российской футбольной сборной заняла второе место в рейтинге лучших на предстоящем чемпионате Европы по версии британского издания Mirror.

«В выездной форме для России есть очень сильная атмосфера "можно носить в пабе", если только вы не живете на юго-востоке Лондона и ничего не имеете против вопросов, почему вы носите выездную форму России», — считают журналисты.

По мнению Mirror, белые футболки с синей и красной полосками и гербом России на груди, в которых российская команда будет выступать на первенстве, выглядят «великолепно».

На первом месте в списке издания оказалась форма сборной Италии — синие поло с орнаментом и темно-синим воротником. На третьей строчке рейтинга разместилась экипировка сборной Швеции — темно-синие футболки с желтыми вертикальными полосами.

В десятку Mirror также вошли формы национальных сборных Шотландии, Турции, Уэльса, Словакии, Германии, Португалии и Хорватии.

Чемпионат Европы по футболу, перенесенный из-за пандемии перенесли с 2020 на 2021 год, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Семь матчей первенства пройдут в Санкт-Петербурге. Иностранные болельщики, которые захотят посетить матчи Евро-2020 в России, смогут въехать в страну без виз, напоминает ОТР.

