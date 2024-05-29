Россия закрыла публикацию данных о производстве бензина

Росстат перестал публиковать статистику по производству бензина, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минэнерго.

В ведомстве пояснили, что данное решение было принято для того, чтобы обеспечить информационную безопасность рынка нефтепродуктов. В текущих геополитических условиях раскрытие такой информации может привести к манипуляциям на рынке со стороны недобросовестных участников, добавили в Минэнерго.

Цены на бензин в России выросли после приостановки запрета на экспорт

В Минэнерго добавили, что продолжат публиковать данные о ценах на нефтепродуктах.

Последний раз Росстат публиковал данные о производстве бензина в апреле. По их информации, за первые четыре месяца 2024 года в России произвели 14,4 млн тонн автомобильного бензина, что на 1,7% меньше, чем за тот же период в прошлом году, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
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