Россия закрыла публикацию данных о производстве бензина

В Минэнерго добавили, что продолжат публиковать данные о ценах на нефтепродуктах.

Последний раз Росстат публиковал данные о производстве бензина в апреле. По их информации, за первые четыре месяца 2024 года в России произвели 14,4 млн тонн автомобильного бензина, что на 1,7% меньше, чем за тот же период в прошлом году, передает «Радиоточка НСН».

