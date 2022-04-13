Россия закроет два порта на Чукотке для иностранных судов
По распоряжению правительства РФ закрыты два порта – Беринговский и Провидения в Чукотском автономном округе для захода иностранных судов.
Документ об этом опубликован в среду на официальном портале правовой информации.
Кроме того, расположенные на Чукотке порты Беринговский, Провидения и Эгвекинот не будут открыты для оказания услуг иностранным кораблям.
Ранее Европейский союз утвердил пятый пакет санкций против России из-за военной специальной операции на Украине, который запрещает доступ в порты Евросоюза судам, которые зарегистрированы под российским флагом.
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