Россия закроет два порта на Чукотке для иностранных судов

Кроме того, расположенные на Чукотке порты Беринговский, Провидения и Эгвекинот не будут открыты для оказания услуг иностранным кораблям.

Ранее Европейский союз утвердил пятый пакет санкций против России из-за военной специальной операции на Украине, который запрещает доступ в порты Евросоюза судам, которые зарегистрированы под российским флагом.

