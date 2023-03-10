Импорт газа из России в Испанию в феврале увеличился более чем в 2,5 раза
Импорт газа из России в Испанию в феврале увеличился на 151% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в данных испанской энергокомпании Enagas.
В феврале Россия поставила королевству 17,2% от общего объёма импортируемого газа, отметили в Enagas.
Самым крупным поставщиком оказался Алжир (23,5%), на втором месте США - 22,8%. Всего в феврале Испания импортировала31 862 ГВт.ч.
Ранее в Евросоюзе призвали государства объединения полностью отказаться от сжиженного природного газа из России.
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