Импорт газа из России в Испанию в феврале увеличился более чем в 2,5 раза

Импорт газа из России в Испанию в феврале увеличился на 151% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в данных испанской энергокомпании Enagas.

В феврале Россия поставила королевству 17,2% от общего объёма импортируемого газа, отметили в Enagas.

Самым крупным поставщиком оказался Алжир (23,5%), на втором месте США - 22,8%. Всего в феврале Испания импортировала31 862 ГВт.ч.

Ранее в Евросоюзе призвали государства объединения полностью отказаться от сжиженного природного газа из России.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:Российский ГазИспания
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