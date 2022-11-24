Россия выпустит 600 млн литров вина в текущем году

Российская Федерация в текущем году произведёт 600 миллионов литров вина, сообщила заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко. Такую цифру она озвучила в кулуарах первого Российского винодельческого форума.

При этом, по её данным, ёмкость внутреннего рынка оценивается сейчас в 900 миллионов литров, отечественное вино представлено на нём в объёме 55%. По оценке вице-премьера, виноделие в стране развивается благодаря достаточно грамотной поддержке государства, частным инвесторам и энтузиастам дела.

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Абрамченко выступила за наращивание объёма российского вина на внутреннем рынке. Она считает, что цена отечественной продукции может сохраняться доступной при государственной поддержке. Вице-премьер также привела мнение виноделов, которые выступают за введение минимальных цен на вино в качестве одной из мер защиты рынка и борьбы с фальсификатом.

Правительство РФ ранее предложило разрешить онлайн-продажу отечественного вина с 1 ноября 2023 года до 31 июля 2026 года в порядке эксперимента в столичном регионе через сайт «Почты России». Глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что госкомпания не сможет заработать на этом.

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