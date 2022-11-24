Россия выпустит 600 млн литров вина в текущем году

Абрамченко выступила за наращивание объёма российского вина на внутреннем рынке. Она считает, что цена отечественной продукции может сохраняться доступной при государственной поддержке. Вице-премьер также привела мнение виноделов, которые выступают за введение минимальных цен на вино в качестве одной из мер защиты рынка и борьбы с фальсификатом.

Правительство РФ ранее предложило разрешить онлайн-продажу отечественного вина с 1 ноября 2023 года до 31 июля 2026 года в порядке эксперимента в столичном регионе через сайт «Почты России». Глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что госкомпания не сможет заработать на этом.

