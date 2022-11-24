Россия выпустит 600 млн литров вина в текущем году
Российская Федерация в текущем году произведёт 600 миллионов литров вина, сообщила заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко. Такую цифру она озвучила в кулуарах первого Российского винодельческого форума.
При этом, по её данным, ёмкость внутреннего рынка оценивается сейчас в 900 миллионов литров, отечественное вино представлено на нём в объёме 55%. По оценке вице-премьера, виноделие в стране развивается благодаря достаточно грамотной поддержке государства, частным инвесторам и энтузиастам дела.
Абрамченко выступила за наращивание объёма российского вина на внутреннем рынке. Она считает, что цена отечественной продукции может сохраняться доступной при государственной поддержке. Вице-премьер также привела мнение виноделов, которые выступают за введение минимальных цен на вино в качестве одной из мер защиты рынка и борьбы с фальсификатом.
Правительство РФ ранее предложило разрешить онлайн-продажу отечественного вина с 1 ноября 2023 года до 31 июля 2026 года в порядке эксперимента в столичном регионе через сайт «Почты России». Глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что госкомпания не сможет заработать на этом.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+5 784 / сут.
Умерли
392 тыс.+58 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+6 112 / сут.
- В Москве школьников будут учить езде на электросамокатах
- Замглавы управления ГУ МВД по Москве арестован по делу о незаконной миграции
- Уругвай и Южная Корея сыграли вничью в матче ЧМ-2022
- Стрельба произошла возле ТЦ «Славянский» в Крымске
- СМИ: новое обсуждение странами ЕС потолка цен на российскую нефть пройдет в декабре
- Сериалу «Монастырь» с Ивлеевой отказали в прокатном удостоверении
- Минобороны РФ открыло горячую линию по выплатам мобилизованным
- Борис Джонсон стал почётным гражданином Киева
- Путин: при внедрении российских IT-решений бизнес получит налоговые льготы
- Россия выпустит 600 млн литров вина в текущем году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru