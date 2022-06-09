Лукашенко: Россия выделит на программы импортозамещения в Белоруссии $1,5 млрд

Россия выделит $1,5 млрд на реализацию в Белоруссии программ импортозамещения. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

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В четверг белорусский лидер провел встречу с губернатором Курской области Романом Старовойтом, в ходе которой сообщил, что Минск предложил Москве конкретные проекты. По словам президента республики, эти инициативы «очень нужны и будут в ближайшее время востребованы» в двух государствах.

«Россияне выделяют около полутора миллиардов долларов на эти программы только на территории Беларуси. Мы понимаем, что без импортозамещения, особенно по критическим отраслям, так называемому критическому импорту, нам будет очень сложно развиваться», — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:ИмпортозамещениеБелоруссияАлександр Лукашенко
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