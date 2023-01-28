Россия впервые в истории обогнала США по производству филе минтая

По данным организации, объемы производства филе рыбы в РФ в 2022 году достигли почти 140 тысяч тонн. При этом в США произвели около 138 тысяч тонн продукции.

Отмечается, что объем вылова минтая на Дальнем Востоке вырос на 10,7% по сравнению с показателями 2021 года, до 1,9 млн тонн. При этом производство мороженой рыбы за год увеличилось на 2,9%. Кроме того, на 55% выросла выработка фарша.

По словам президента Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглака, добиться высоких результатов удалось благодаря модернизации и переоборудованию флота. Так, к 2022 году количество судов-филейщиков выросло до 42, также к промыслу приступили два новых траулера-процессора.

