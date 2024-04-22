Россия вошла в топ-20 стран с наименьшей стоимостью бензина
Россия заняла 17-е место в рейтинге стран с самой низкой стоимостью бензина с показателем средней цены в 55,2 рубля за литр. Об этом сообщила замруководителя Роскачества Елена Саратцева.
Первое место в топ-20 занимает Иран с показателем 2,5 рубля за литр. Далее следует Ливия, на данный момент литр бензина в стране обходится в 2,7 рубля. Замыкает тройку лидеров Венесуэла с ценой 3,1 рубля за литр.
Наибольшая стоимость бензина зафиксирована в Гонконге (274,9 рубля за литр), Монако (205,5 рубля за литр), Дании (187,8 рубля за литр) и Нидерландах (184,9 рубля за литр).
Ранее сообщалось, что в ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) стоимость бензина и дизельного топлива достигла очередных максимумов за год. Рекордно с октября подорожала марка бензина Аи-92 — на 1,77%, до 51 859 рублей за тонну. Цена на бензин Аи-95 прибавила 1,9 % (64 563 рубля за тонну), передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru