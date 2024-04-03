Россия вошла в топ-10 любителей импортного алкоголя
В 2023 году Россия вошла в топ-10 и заняла девятое место в списке мировых импортеров алкоголя, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные национальных статистических служб.
Так ввоз алкоголя из-за рубежа в РФ по итогам года увеличился на 19%, до 2,2 миллиарда долларов. Самым популярным импортируемым спиртным напитком стало вино (1,1 миллиарда долларов). Также спросом пользовались крепкий алкоголь и пиво.
При этом страны Евросоюза в августе-январе 2023-2024-го сократили поставки тихих и игристых вин в РФ на 37,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022–2023 годов.
Отмечается, что за шесть месяцев маркетингового года (для вина он стартует в августе и заканчивается в июле) страны ЕС поставили в Россию 1,19 млн гл вина. Показатель стал самым низким за пять лет.
Лидеры по поставкам в Россию не изменились, в их число по-прежнему входят Латвия, Литва, Италия, Польша, Испания, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru