Россия вошла в топ-10 любителей импортного алкоголя

При этом страны Евросоюза в августе-январе 2023-2024-го сократили поставки тихих и игристых вин в РФ на 37,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022–2023 годов.

Отмечается, что за шесть месяцев маркетингового года (для вина он стартует в августе и заканчивается в июле) страны ЕС поставили в Россию 1,19 млн гл вина. Показатель стал самым низким за пять лет.

Лидеры по поставкам в Россию не изменились, в их число по-прежнему входят Латвия, Литва, Италия, Польша, Испания, передает «Радиоточка НСН».

