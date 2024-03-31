Россия вошла в пятерку мировых экономик по темпам роста

Россия по темпам роста экономики среди стран G20 стала пятой в рейтинге по итогам 2023 года, сообщает РИА Новости.

Депутат Кирьянов предрек экономике России рост выше прогнозов до 2027 года

Журналисты сделали вывод, проведя анализ данных национальных статистических служб.

Российская экономика по итогам 2023 года выросла на 3,6%, пишут журналисты.

Самые высокие показатели роста национальной экономики продемонстрировала за прошлый год Индия — 7,3%. На втором месте Китай (5,2%), на третьем - Индонезия (5,1%), на четвертом – Турция (4,5%), отмечает агентство.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам заявил, что в 2023 году ВВП России вырос на 3,6%. По его словам, рост, который демонстрирует российская экономика, превышает не только прогнозы прошлого года, но и среднемировые показатели, которые составляют для европейских государств 1,5%, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».




Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
ТЕГИ:G20РоссияЭкономика

Горячие новости

Все новости

партнеры