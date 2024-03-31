Россия вошла в пятерку мировых экономик по темпам роста
Россия по темпам роста экономики среди стран G20 стала пятой в рейтинге по итогам 2023 года, сообщает РИА Новости.
Журналисты сделали вывод, проведя анализ данных национальных статистических служб.
Российская экономика по итогам 2023 года выросла на 3,6%, пишут журналисты.
Самые высокие показатели роста национальной экономики продемонстрировала за прошлый год Индия — 7,3%. На втором месте Китай (5,2%), на третьем - Индонезия (5,1%), на четвертом – Турция (4,5%), отмечает агентство.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам заявил, что в 2023 году ВВП России вырос на 3,6%. По его словам, рост, который демонстрирует российская экономика, превышает не только прогнозы прошлого года, но и среднемировые показатели, которые составляют для европейских государств 1,5%, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru