Депутат Кирьянов предрек экономике России рост выше прогнозов до 2027 года
Финансовая стабильность России будет только укрепляться, при этом речь не идет о мобилизационной экономике, отметил депутат Артем Кирьянов.
Рост российской экономики будет выше прогнозного показателя в ближайшие три года, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в разговоре с НСН. По его словам, заявления Международного валютного фонда (МВФ) о тяжелых временах для экономики РФ являются необъективными.
Ранее глава МВФ Кристалина Георгиева в интервью CNBC предрекла тяжелые времена для российской экономики. По ее мнению, РФ столкнется с проблемами, несмотря на повышение прогнозов экономического роста организацией в январе 2024 года. Георгиева объяснила это переходом на «военную экономику». Она указала, что сегодня «производство для армии растет и потребление падает». Кирьянов отметил, что Георгиева не понимает положение дел в экономике РФ.
«Международный валютный фонд, скорее, должен говорить о тяжелых временах, которые в скором времени наступят в Европе. Это был бы более объективный прогноз. К сожалению, наши бывшие партнеры и аналитики международных финансовых организаций не очень представляют себе, как идут дела в России. Надо их разочаровать: рост экономики РФ будет совершенно точно выше прогнозного в ближайшие три года. Наша финансовая стабильность будет только укрепляться. Речь не идет о какой-то мобилизационной экономике, которую люди часто связывают с тотальным распределением, с какими-то достаточно жесткими проявлениями в отношении населения. Такого не будет – этого нет ни в программе, ни в векторе развития российской экономики», – сказал Кирьянов.
В свою очередь председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев в беседе с НСН назвал прогноз МВФ «чушью» и «глупостью».
«Эту чушь комментировать нет никакого желания. Это глупости несамостоятельной барышни», – сказал депутат.
Ранее, 12 февраля, президент РФ Владимир Путин на совещании заявил, что темпы роста российской экономики в 3,6% в 2023 году превысили среднемировые. По его словам, экономический рост в прошлом году оказался выше прогнозов.
Кроме того, аналитики, опрошенные Центробанком в ходе ежемесячного опроса, заявили, что ВВП РФ в 2024 году может вырасти на 1,6%. В прошлом году Банк России прогнозировал, что темп прироста ВВП страны в 2026 году составит 1,5-2,5%, передает «Радиоточка НСН».
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