«Дорого»: Ученые раскритиковали промышленное выращивание бананов в России

По его словам, выращивать можно и в космосе, однако это будет обходиться очень дорого, так как для промышленного выращивания потребуются большие площади, которые придётся длительное время отапливать.

С ним согласился заведующий ботаническим садом Калужского госуниверситета имени К.Э. Циолковского Евгений Константинов, который назвал выращивание бананов в РФ в промышленных масштабах неперспективным.

«В российских условиях это только оранжереи... Затраты на их освещение и отопление резко взвинтят цены, и банан будет просто неконкурентоспособным фруктом», - заключил Константинов.

Ранее Россельхознадзор ограничил поставки бананов от пяти экспортеров из Эквадора, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Доцент Финансового университета при правительстве РФ Ольга Жильцова заявила, что вместо эквадорских фирм поставлять бананы в Россию могут Вьетнам и Индия.