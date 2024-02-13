«Дорого»: Ученые раскритиковали промышленное выращивание бананов в России
Выращивание в России бананов возможно в оранжерейных условиях. Как сообщает РИА Новости, такое заявление сделал директор Ботанического сада-института Дальневосточного отделения РАН (Владивосток) доктор биологических наук Павел Крестов.
По его словам, выращивать можно и в космосе, однако это будет обходиться очень дорого, так как для промышленного выращивания потребуются большие площади, которые придётся длительное время отапливать.
С ним согласился заведующий ботаническим садом Калужского госуниверситета имени К.Э. Циолковского Евгений Константинов, который назвал выращивание бананов в РФ в промышленных масштабах неперспективным.
«В российских условиях это только оранжереи... Затраты на их освещение и отопление резко взвинтят цены, и банан будет просто неконкурентоспособным фруктом», - заключил Константинов.
Ранее Россельхознадзор ограничил поставки бананов от пяти экспортеров из Эквадора, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Доцент Финансового университета при правительстве РФ Ольга Жильцова заявила, что вместо эквадорских фирм поставлять бананы в Россию могут Вьетнам и Индия.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru