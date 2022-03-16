Россия в январе нарастила вложения в госбумаги США
16 марта 202211:10
Россия в январе 2022 года увеличила объем вложений в американские государственные ценные бумаги до $4,503 млрд. Об этом говорится в отчете Минфина США.
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16 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru