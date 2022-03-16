Россия в январе нарастила вложения в госбумаги США

Россия в январе 2022 года увеличила объем вложений в американские государственные ценные бумаги до $4,503 млрд. Об этом говорится в отчете Минфина США.

Россия в ноябре продолжила снижение вложений в гособлигации США до 2,4 миллиарда долларов

При этом доля долгосрочных облигаций резко сократились до $2 млн, пишет RT. Доля краткосрочных ценных бумаг составила $4,501 млрд.

Крупнейшим держателем облигаций США в январе остались Япония (около $1,3 трлн), Китай ($1,06 трлн) и Великобритания ($608,8 млрд), пишет РИА ФАН.

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