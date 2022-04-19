Россия в марте выдала госкредитов другим странам на 82 млрд рублей

Как отмечает издание, сумма эквивалентна примерно $790 млн. В январе и феврале Минфин предоставил иностранным государствам или их юрлицам кредитов на 28,5 млрд. При этом в марте 2021 года эта сумма составляла 26,2 млрд рублей.

Получатели кредитов не раскрываются. По данным экспертов, наиболее вероятные страны-получатели займов — Иран или Белоруссия, отмечает РИА ФАН.

По состоянию на 1 марта РФ планировала выдать иностранным партнерам в 2022 году госкредиты на общую сумму 374,9 млрд рублей. Таким образом, в марте Россия выполнила уже около 22% годового плана.

