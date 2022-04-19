Россия в марте выдала госкредитов другим странам на 82 млрд рублей
Россия в марте выдала государственные кредиты другим странам на сумму 81,6 млрд рублей. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные Федерального казначейства.
Как отмечает издание, сумма эквивалентна примерно $790 млн. В январе и феврале Минфин предоставил иностранным государствам или их юрлицам кредитов на 28,5 млрд. При этом в марте 2021 года эта сумма составляла 26,2 млрд рублей.
Получатели кредитов не раскрываются. По данным экспертов, наиболее вероятные страны-получатели займов — Иран или Белоруссия, отмечает РИА ФАН.
По состоянию на 1 марта РФ планировала выдать иностранным партнерам в 2022 году госкредиты на общую сумму 374,9 млрд рублей. Таким образом, в марте Россия выполнила уже около 22% годового плана.
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