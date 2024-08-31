Россия в июне нарастила поставки нефтепродуктов в Индию

Отмечается, что объем поставок увеличился до $240 млн. При этом за первую половину 2024 года поставки сократились на 21%, до $1,6 млрд. По итогам 2023-го они составили $4,5 млрд.

В июне РФ стала главным поставщиком нефтепродуктов в Индию, доля страны достигла 28,6%. Кроме того, в число основных импортеров вошли ОАЭ (21,6%, $181,4 млн), Южная Корея (15,3%, $128,5 млн), Ирак (7,9%, $67 млн), Кувейт (5,6%, $47 млн).

