Россия в июне нарастила поставки нефтепродуктов в Индию
Россия в июне в два с половиной раза нарастила поставки нефтепродуктов в Индию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные индийской статистики.
Отмечается, что объем поставок увеличился до $240 млн. При этом за первую половину 2024 года поставки сократились на 21%, до $1,6 млрд. По итогам 2023-го они составили $4,5 млрд.
В июне РФ стала главным поставщиком нефтепродуктов в Индию, доля страны достигла 28,6%. Кроме того, в число основных импортеров вошли ОАЭ (21,6%, $181,4 млн), Южная Корея (15,3%, $128,5 млн), Ирак (7,9%, $67 млн), Кувейт (5,6%, $47 млн).
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru