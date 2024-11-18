Россия в 2024 году резко нарастила ввоз яблок из-за рубежа

Так, импорт яблок из Китая вырос в 3,8 раза и достиг 14,6 тысячи тонн. Кроме того, в 2,6 раза вырос импорт яблок из Турции, он достиг 22,5 тысячи тонн. Из ЮАР Россия теперь импортирует в 2,3 раза больше яблок, из Сербии - на 67% больше.

С мая Россия всего закупила у иностранных поставщиков 115 тысяч тонн яблок.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло обратил внимание на проблему дефицита яблок, напоминает RT.

