Россия в 2024 году резко нарастила ввоз яблок из-за рубежа
Россия на 70% нарастила импорт яблок из-за границы после майских холодов, передает РИА Новости.
Так, импорт яблок из Китая вырос в 3,8 раза и достиг 14,6 тысячи тонн. Кроме того, в 2,6 раза вырос импорт яблок из Турции, он достиг 22,5 тысячи тонн. Из ЮАР Россия теперь импортирует в 2,3 раза больше яблок, из Сербии - на 67% больше.
С мая Россия всего закупила у иностранных поставщиков 115 тысяч тонн яблок.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло обратил внимание на проблему дефицита яблок, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru