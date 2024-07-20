Китай сократил импорт российского СПГ
20 июля 202414:44
Китай в первом полугодии 2024 года снизил импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России, свидетельствуют данные на сайте Главного таможенного управления КНР.
За первые шесть месяцев Китай импортировал из России 3,5 миллиона тонн СПГ. Этот показатель на 9,2% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.
При этом поставки нефти увеличились на 4,8% и превысили 55 миллионов тонн.
Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил о готовности поставлять газ через территорию Украины после 2024 года, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Омске из-за аварии на газопроводе загорелось семь домов
- Могилу Пригожина в Петербурге осквернили вандалы
- Власти Киргизии раскритиковали Канделаки после ее слов о русофобии
- Китай сократил импорт российского СПГ
- Актриса Мария Аронова опровергла сообщения о госпитализации
- Зеленский назвал Трампа президентом США
- Уроженца Таджикистана арестовали по делу о покушении на депутата Госдумы
- Число погибших при взрыве на насосной станции в Волгограде выросло до пяти
- Силы ПВО за сутки сбили две ракеты ATACMS и 74 беспилотника
- Блогера Эдварда Била задержали за мелкое хулиганство
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru