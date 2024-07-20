Китай сократил импорт российского СПГ

За первые шесть месяцев Китай импортировал из России 3,5 миллиона тонн СПГ. Этот показатель на 9,2% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.

При этом поставки нефти увеличились на 4,8% и превысили 55 миллионов тонн.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил о готовности поставлять газ через территорию Украины после 2024 года, передает «Радиоточка НСН».

