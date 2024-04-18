Россия увеличила вложения в ценные бумаги США
Россия в феврале 2024 года увеличила вложения в государственные облигации США, следует из документов, опубликованных американским Минфином.
По сравнению с январем вложения в долгосрочные гособлигации США со стороны РФ увеличились на $4 миллиона - до $46 миллионов. Сумма в краткосрочных ценных бумагах осталась без изменений - $1 миллион.
Россия начала сокращать вложения в государственные облигации США весной 2018 года. На тот момент Москва держала американский госдолг на сумму $96 миллиардов.
Соединенные Штаты 13 апреля ввели запрет на ввоз алюминия, меди и никеля российского происхождения, передает «Радиоточка НСН».
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