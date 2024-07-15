Россия увеличила импорт яблок почти в два раза

Россия в июне увеличила импорт яблок в 1,8 раза, следует из данных Россельхознадзора.

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Так, импорт яблок достиг 42 тысячи тонн. В июне прошлого года в Россию импортировали 23,3 тысячи тонн яблок.

Самым крупным поставщиком яблок в Россию является Турция. Поставки яблок в июне из этой страны достигли 9,7 тысячи тонн. На втором месте по объему поставок - ЮАР с 7,2 тысячи тонн, на третьем месте - Сербия с 6,4 тысячи тонн импортируемых в РФ яблок.

Ранее Министерство сельского хозяйства РФ сообщило, что Россия стала мировым лидером по экспорту пшеницы и ячменя, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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