Россия увеличила импорт яблок почти в два раза

Так, импорт яблок достиг 42 тысячи тонн. В июне прошлого года в Россию импортировали 23,3 тысячи тонн яблок.

Самым крупным поставщиком яблок в Россию является Турция. Поставки яблок в июне из этой страны достигли 9,7 тысячи тонн. На втором месте по объему поставок - ЮАР с 7,2 тысячи тонн, на третьем месте - Сербия с 6,4 тысячи тонн импортируемых в РФ яблок.

Ранее Министерство сельского хозяйства РФ сообщило, что Россия стала мировым лидером по экспорту пшеницы и ячменя, напоминает RT.

