«Не могут работать в убыток»: Цены на ягоды вырастут к августу минимум на 20%
Ирина Козий заявила НСН, что импортная продукция сильно дорожает из-за курса рубля, а местные производители повышают цены из-за расходов на логистику и рабочую силу.
Цены на ягоды вырастут к августу минимум на 20%, это коснется импортной продукции в большей степени, так как российские производители пока пытаются сдерживать цены, хоть и не могут работать в убыток, заявила в эфире НСН глава Ягодного союза Ирина Козий.
В текущем году сезонные ягоды подорожали в России в среднем на 8–16%, пишут «Известия». Наибольший рост стоимости показала малина. Так, самая высокая цена на малину наблюдается в Свердловской области, где 1 кг свежей ягоды стоит около 5,5 тысячи рублей. В крупных городах, таких как Москва и Сочи, 1 кг малины обойдется в 2-3 тысячи рублей.
«Если мы говорим о российском производстве, оценивать подорожание малины рано. В основном для продажи у нас выращиваются сорта малины, которые начинают плодоносить только в середине августа. Сейчас на рынке у нас импортная ягода. Что касается других ягод, у нас несколько меньше в этом году урожай земляники садовой. Себестоимость выращивания ягод очень выросла, поэтому цена реализации выше, чем годом ранее. Очень проблемная ситуация со смородиной, большая часть насаждений которой страдает от весенних заморозков второй год подряд. Но эта ягода в основном идет на переработку, на рынке замороженной продукции превалирует импортная продукция», - отметил он.
По ее словам, российские производители пока пытаются сдерживать цены, но на фоне дорогой логистики и рабочей силы стоимость ягод продолжит расти.
«Цена сегодня зависит от того, какой урожай собирают наши коллеги в восточной Европе, а также от курса рубля. Да, есть подорожание. По голубике начался сезон в наших южных регионах, а также в Калининградской области, основной сезон ожидаем в августе-сентябре. Себестоимость выросла, цены реализации будут расти, производителям некуда деваться. В среднем мы ожидаем роста цен на ягоды на 20-30%. Оценка в 8-16% очень оптимистичная в целом по рынку. В этом году у нас доллар серьезно подскочил. Местные производители стараются сдерживать рост цен, у потребителей денег не прибавилось, но работать в убыток никто не может. Очень выросла стоимость рабочей силы, а ягоды – это очень непростой процесс, много ручного труда. Также очень сильно выросла стоимость логистики», - предупредила собеседница НСН.
Цены на черешню в этом году увеличились в три-пять раз по сравнению с прошлым годом из-за неблагоприятных погодных условий на юге России, передает «Радиоточка НСН».
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