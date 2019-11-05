Россия увеличила импорт грузинского вина

Россия увеличила экспорт грузинского вина. Уточняется, что в течение первых десяти месяцев текущего года его закупка оказалась на 11 процентов больше, чем за аналогичный период в прошлом году. По данным Национального агентства вина Грузии, страна сохраняет за собой первое место в списке стран-импортеров грузинских вин, закупив 11 миллионов бутылок.

Как отмечает «Свободная пресса», на втором месте оказалась Украина. Она закупила более восьми миллионов бутылок. Причем экспорт этого продукта на Украину за год сократился на полпроцента. Замкнула тройку лидеров Китай, который купил шесть миллионов бутылок грузинского вина.

Ранее бывший спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе заявила в эфире НСН, что ущерб Грузии от потери российских туристов достигает 700 млн долларов.

