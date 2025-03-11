Россия увеличила экспорт вина до 300 тонн в январе, сообщает РИА Новости со ссылкой на "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ. Отмечается, что это в 3,9 раза больше, чем в январе прошло года.

В этот раз основными зарубежными направлениями стали Китай и Турция. Так, в Китай за этот период отправили около 200 тонн, в Турцию - 100 тонн.