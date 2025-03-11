Россия увеличила экспорт вина до 300 тонн в январе

Россия увеличила экспорт вина до 300 тонн в январе, сообщает РИА Новости со ссылкой на "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ. Отмечается, что это в 3,9 раза больше, чем в январе прошло года.

В этот раз основными зарубежными направлениями стали Китай и Турция. Так, в Китай за этот период отправили около 200 тонн, в Турцию - 100 тонн.

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Эксперты «Виннoго гида России» (составляет Роскачество) определили лидеров крепленых и сладких вин отечественного производства. Лучшим коллекционным крепленым винoм стал «Портвейн Крымский» от винодельни «Солнечная Долина», в категории марочных вин первые три места заняли вина «Массандры». Среди сладких вин лидером стало Aroma от «Винодельни Криница».

Ранее стало известно, что Грузия почти в два раза уменьшила объем поставок вина в Россию в январе 2025 года. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на данные Национальной службы статистики Грузии, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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