Россия увеличила экспорт безалкогольных напитков на 16%

Россия в 2025 году нарастила экспорт безалкогольных напитков, за семь месяцев поставки превысили 1,9 млн тонн на сумму более $246 млн. Об этом сообщает федеральный центр «Агроэкспорт».

«В сравнении с аналогичным периодом прошлого года поставки выросли на 16% в натуральном выражении и на 11% - в стоимостном», - говорится в заявлении.

Основные направления экспорта российской продукции - государства ЕАЭС, ближнего зарубежья, Восточной Азии. В числе ключевых покупателей напитков в денежном выражении остаются Казахстан, Белоруссия, Узбекистан, Киргизия, Монголия.

Между тем президент РФ Владимир Путин поставил задачу на две трети нарастить несырьевой экспорт к 2030 году, сообщает РЕН ТВ.

