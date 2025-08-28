Россия увеличила экспорт безалкогольных напитков на 16%
Россия в 2025 году нарастила экспорт безалкогольных напитков, за семь месяцев поставки превысили 1,9 млн тонн на сумму более $246 млн. Об этом сообщает федеральный центр «Агроэкспорт».
«В сравнении с аналогичным периодом прошлого года поставки выросли на 16% в натуральном выражении и на 11% - в стоимостном», - говорится в заявлении.
Основные направления экспорта российской продукции - государства ЕАЭС, ближнего зарубежья, Восточной Азии. В числе ключевых покупателей напитков в денежном выражении остаются Казахстан, Белоруссия, Узбекистан, Киргизия, Монголия.
Между тем президент РФ Владимир Путин поставил задачу на две трети нарастить несырьевой экспорт к 2030 году, сообщает РЕН ТВ.
