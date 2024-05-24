Россия увеличила экспорт баранины за год в 11 раз
Экспорт баранины из России подскочил за год в 11 раз. По итогам 2023 года за рубеж поставлено почти 11 тысяч тонн этого мяса, что в 11 раз больше результата 2022 года.
Такую статистику обнародовал глава Национального союза овцеводов Михаил Егоров. Он выступил на пленарном заседании XXIV Российской выставки племенных овец и коз в Каспийске. Причём подавляющий объём этого экспорта (98%) пришелся на Иран. Остальные 2% были поставлены в Белоруссию, Казахстан, Армению и Саудовскую Аравию.
В свою очередь, импорт живых овец и коз в Россию в 2023 году увеличился в 3,5 раза - до 3,8 тысяч голов. Около половины этого импорта пришёлся на Австрию и Нидерланды. Также в Россию ввозились овцы и козы из Германии и Венгрии.
Кроме того, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», особый акцент глава Нацсоюза овцеводов сделал на растущем импорте немытой и обработанной (ТОПС) шерсти. Причём в России поставщики, в первую очередь Китай, закупают низкосортную шерсть, моют, делают ТОПС и привозят обратно по более высокой цене.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru