Россия увеличила экспорт баранины за год в 11 раз

Экспорт баранины из России подскочил за год в 11 раз. По итогам 2023 года за рубеж поставлено почти 11 тысяч тонн этого мяса, что в 11 раз больше результата 2022 года.

Такую статистику обнародовал глава Национального союза овцеводов Михаил Егоров. Он выступил на пленарном заседании XXIV Российской выставки племенных овец и коз в Каспийске. Причём подавляющий объём этого экспорта (98%) пришелся на Иран. Остальные 2% были поставлены в Белоруссию, Казахстан, Армению и Саудовскую Аравию.