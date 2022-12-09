Россия установила пошлины на категории товаров из недружественных стран
Правительство России установило пошлины в 35% на ряд товаров, ввозимых из недружественных стран. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Утвердить по 31 декабря 2023 года включительно прилагаемые ставки ввозных пошлин в отношении отдельных товаров», - говорится в документе.
Как сообщило РИА Новости со ссылкой на Минпромторг, список товаров, облагаемых пошлиной, был определен совместно с представителями предприятий и ассоциаций. Так, это продукция, по которой имеются не уступающие по качеству и ассортименту отечественные аналоги – в частности, шампуни, средства для волос, средства для чистки зубов, средства для бритья и дезодоранты. В список вошли также гражданское оружие и патроны из недружественных стран.
Ранее правительство России добавило еще 11 британских заморских территорий в перечень недружественных стран, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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