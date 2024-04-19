Россия удвоила долю экспорта в Африку в 2023 году

В 2023 году Африка обошла Северную и Южную Америку как направление для российского экспорта товаров: ее доля практически удвоилась — с 2,5% в 2022 году до почти 5% в 2023 году, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС).

Так, в 2023 году российский экспорт в Африку в стоимостном выражении вырос на 43%, до $21,2 млрд, а экспорт в Америку сократился на 40% — $12,2 млрд.