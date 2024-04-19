Россия удвоила долю экспорта в Африку в 2023 году

В 2023 году Африка обошла Северную и Южную Америку как направление для российского экспорта товаров: ее доля практически удвоилась — с 2,5% в 2022 году до почти 5% в 2023 году, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС).

Так, в 2023 году российский экспорт в Африку в стоимостном выражении вырос на 43%, до $21,2 млрд, а экспорт в Америку сократился на 40% — $12,2 млрд.

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За первые восемь месяцев 2023 года объемы торговли между Россией и странами Африки увеличился на 43,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет РБК со ссылкой на данные российского Минэкономразвития.

Уточняется, что объем торговли в этом году достиг 15,5 миллиардов долларов. В пятерку африканских стран-лидеров по объему товарооборота с РФ сошли Ливия, Алжир, Тунис, Марокко, а возглавил список Египет.

В российском ведомстве отметили богатую ресурсную базу Африки, однако, по словам представителей Минэкономразвития, у стран Африки нет своих технологий производства, в связи с чем Россия предоставляет им свои технологии по разработке месторождений и добыче полезных ископаемых, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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