Россия стала лидером по импорту грузинского вина в 2021 году

Грузия поставила на российский рынок более 28 миллионов бутылок вина за первое полугодие 2021, это на 8% больше, чем в прошлом периоде. Об этом говорится в статистических данных Национального агентства вина республики.

Отмечается, что на втором месте по объему закупок находится Украина. За первое полугодие в страну было завезено более 5,2 миллионов бутылок вина, что превысило данные предыдущего периода на 15%. На третьем месте с 2,8 миллиона бутылок расположилась Польша.