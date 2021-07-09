Россия стала лидером по импорту грузинского вина в 2021 году

Грузия поставила на российский рынок более 28 миллионов бутылок вина за первое полугодие 2021, это на 8% больше, чем в прошлом периоде. Об этом говорится в статистических данных Национального агентства вина республики.

Отмечается, что на втором месте по объему закупок находится Украина. За первое полугодие в страну было завезено более 5,2 миллионов бутылок вина, что превысило данные предыдущего периода на 15%. На третьем месте с 2,8 миллиона бутылок расположилась Польша.

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При этом вино из Грузии находит своих потребителей также в Азербайджане, Китае, Казахстане, Турции, США, Израиле, Германии и Эстонии.

Ранее Еврокомиссия выступила против поправок к закону РФ о регулировании алкогольной продукции, считая, что они могут ударить по поставкам вин. Об этом на брифинге заявила представитель пресс-службы ЕК, пообещав сделать всё, чтобы отстоять права европейских виноделов. Закон, в частности, обяжет поставлять в Россию шампанское под маркировкой «игристые вина».

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