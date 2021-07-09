Россия стала лидером по импорту грузинского вина в 2021 году
Грузия поставила на российский рынок более 28 миллионов бутылок вина за первое полугодие 2021, это на 8% больше, чем в прошлом периоде. Об этом говорится в статистических данных Национального агентства вина республики.
Отмечается, что на втором месте по объему закупок находится Украина. За первое полугодие в страну было завезено более 5,2 миллионов бутылок вина, что превысило данные предыдущего периода на 15%. На третьем месте с 2,8 миллиона бутылок расположилась Польша.
При этом вино из Грузии находит своих потребителей также в Азербайджане, Китае, Казахстане, Турции, США, Израиле, Германии и Эстонии.
Ранее Еврокомиссия выступила против поправок к закону РФ о регулировании алкогольной продукции, считая, что они могут ударить по поставкам вин. Об этом на брифинге заявила представитель пресс-службы ЕК, пообещав сделать всё, чтобы отстоять права европейских виноделов. Закон, в частности, обяжет поставлять в Россию шампанское под маркировкой «игристые вина».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,7 млн+24 818 / сут.
Умерли
141 тыс.+734 / сут.
Выздоровели
5,1 млн+21 336 / сут.
- Третью вспышку птичьего гриппа за 10 дней зафиксировали в Тюменской области
- В Хьюстоне неизвестный открыл огонь по посетителям кафе
- Россия стала лидером по импорту грузинского вина в 2021 году
- На месте катастрофы Ан-26 найдет «черный ящик»
- Далай-лама рассказал о продолжительности здорового сна
- Талибы захватили переход на границе с Туркменией
- В МИД заявили о готовности России к диалогу с США по Ливии
- В Оренбургской области объявили штормовое предупреждение
- Названа причина жесткой посадки частного самолета на Ямале
- Стали известны мотивы предполагаемых убийц президента Гаити
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru