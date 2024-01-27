Россия стала четвертой в рейтинге европейских стран по уровню безработицы
Россия заняла четвертое место в рейтинге стран Европы по уровню безработицы в 2023 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственное исследование.
Эксперты проанализировали данные статистики в 34 странах. Специалисты учли отчеты о динамике безработицы по методологии Международной организации труда (МОТ) и оценили безработицу за IV квартал 2023 года, рассчитав динамику относительно IV квартала 2022-го.
Самую низкую безработицу — 2,5% — зафиксировали на Мальте. На втором месте рейтинга находится Чехия с показателем в 2,6%, на третьей строчке расположилась Польша с результатом 2,8%. За ними следует Россия, где уровень безработицы в России опустился до 2,9%. При этом в конце 2022 года он составлял 3,7%.
Последнюю, 34-ю позиции рейтинга по доле ищущих работу заняла Испания, по оценкам экспертов, безработица здесь составляет 12%.
Ранее член бюджетного комитета Совета Федерации Александр Шендерюк-Жидков заявил, что в РФ по итогам III квартала прошлого года был побит рекорд занятости, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Согласно данным Росстата, в сфере экономики задействовано около 74 миллионов человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru