Минфин России представил структуру ФНБ без доллара

Министерство финансов РФ завершило конверсионные операции для приведения структуры Фонда национального благосостояния (ФНБ) к новым нормативам.

«В результате данных операций из структуры средств ФНБ исключен доллар США, доля фунта стерлингов сокращена до 5,0%, доли евро и китайского юаня увеличены до 39,7% и до 30,4% соответственно, доля японской иены составила 4,7%, а доля безналичного золота – 20,2%», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что конверсионные операции осуществлены с валютными средствами ФНБ, размещенными на счетах в Центробанке по состоянию на 1 июля, также с валютными средствами федерального бюджета в эквиваленте 31,6 млрд рублей, «зачисленными в Фонд 2 июля в целях его формирования в соответствии с законодательством».

Ранее глава Минфина Антон Силуанов объявил, что в течение месяца ведомство изменит структуру ФНБ: доля доллара сократится до нуля, британского фунта — до 5%. Кроме того, доли евро и юаня вырастут до 40 и 30 процентов соответственно, японской иены — останется на уровне 5%. Также в структуру фонда войдет золото с долей в 20%.

