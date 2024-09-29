Россия сократила импорт зимней одежды из Китая

Поставки одежды из Китая в Россию сократились почти на 60%, пишет РИА Новости со ссылкой на данные статистики.

В США предложили запретить импорт китайских и российских автозапчастей

Сокращение произошло на фоне роста собственного производства. По итогам первых восьми месяцев 2024 года поставки одежды из Китая в РФ сократились до суммы в $110 миллионов.

Наибольшие поставки пришлись на одежду из натурального меха. Следом расположились пальто и куртки.

Ранее поставки пива из КНР в Россию достигли рекордных показателей в августе, увеличившись в 1,7 раза по сравнению с аналогичным месяцем 2023 года, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИмпортОдеждаКитай

Горячие новости

Все новости

партнеры