Россия сократила импорт зимней одежды из Китая
Поставки одежды из Китая в Россию сократились почти на 60%, пишет РИА Новости со ссылкой на данные статистики.
Сокращение произошло на фоне роста собственного производства. По итогам первых восьми месяцев 2024 года поставки одежды из Китая в РФ сократились до суммы в $110 миллионов.
Наибольшие поставки пришлись на одежду из натурального меха. Следом расположились пальто и куртки.
Ранее поставки пива из КНР в Россию достигли рекордных показателей в августе, увеличившись в 1,7 раза по сравнению с аналогичным месяцем 2023 года, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru