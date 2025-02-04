Россия сократила импорт семян в 2,5 раза

В 2024 году Россия почти в 2,5 раза сократила импорт семян по сравнению с 2023 годом, сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на заявление замминистра сельского хозяйства Марину Афонину.

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На совещании в Совете Федерации она заявила, что подобная тенденция свидетельствует о том, что сельхозпроизводители переходят на российский продукт и движутся в сторону импортозамещения.

Еще один замглавы Минсельхоза, Андрей Разин, в декабре 2024 года заявлял, что Россия со временем наладит экспорт семян сельхозкультур.

Кроме того, глава комитета Совета Федерации по агропродовольственной политике и природопользованию Александр Двойных, комментируя существенное снижение объемов импорта, отметил необходимость прийти в статистике «к единым цифрам и системе координат», поскольку в разных документах фигурируют разные цифры.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что экспорт российского зерна снизился в два раза за январь.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сельское ХозяйствоЭкономикаИмпортозамещениеИмпорт

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