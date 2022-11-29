Россия собрала 155,5 миллиона тонн зерна
Россия собрала 155,5 миллиона тонн зерна, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
Отмечается, что обработано 97% всех площадей. При этом в некоторых регионах Центральной России и Поволжья продолжается уборка кукурузы, подсолнечника и сахарной свеклы.
Глава Минсельхоза на заседании оперштаба отметил, что в целом, несмотря на объективные сложности, показатели АПК в 2022 году по большинству направлений достаточно уверенные.
Ресурсов для обеспечения людей едой более чем достаточно, голодать могут только из-за отсутствия денег в карманах, заявил ранее глава Зернового союза Аркадий Злочевский в пресс-центре НСН.
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