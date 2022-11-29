Россия собрала 155,5 миллиона тонн зерна

Глава Минсельхоза на заседании оперштаба отметил, что в целом, несмотря на объективные сложности, показатели АПК в 2022 году по большинству направлений достаточно уверенные.

Ресурсов для обеспечения людей едой более чем достаточно, голодать могут только из-за отсутствия денег в карманах, заявил ранее глава Зернового союза Аркадий Злочевский в пресс-центре НСН.

